Смертина Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смертина Людмила Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Левин Иван Яковлевич

Мать: Дворцова Татьяна Романовна

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Михеева Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Олифирова Виктория Дмитриевна

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смертин Николай

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