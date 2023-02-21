Смертина Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Левин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Михеева Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Олифирова Виктория Дмитриевна
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михеев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смертин Николай