Тишин Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишин Николай Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1972

Отец: Тишин Фёдор Михайлович

Мать: Тишина-Тимкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тишин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Тишина-Смирнова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Тишина-Смирнова Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тишина-Смирнова Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишина Валерия Николаевна

Мать ребёнка: Тишина-Сокк Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тишина-Сокк Юлия

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