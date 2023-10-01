Тишин Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1972
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1972
Отец: Тишин Фёдор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тишина-Смирнова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Тишина-Смирнова Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тишина-Смирнова Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишина Валерия Николаевна
Мать ребёнка: Тишина-Сокк Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тишина-Сокк Юлия