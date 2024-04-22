Негодяева Зиновья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негодяева Зиновья Ивановна

Место рождения

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1901

Дочь: Негодяева Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Негодяев Максим Гаврилович

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
восприемники Таганрогский мещанин Лев Васильев Станкевский и крестьянка деревни Петроогоровки Ульяния Феодорова Савченко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Негодяев Максим Гаврилович

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно
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