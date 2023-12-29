Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation

Дата рождения

1786

Дата смерти

07.08.1848

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Томилов Яков Матвеев

Мать: Томилова (Спирина) Матрена Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Бракосочетание
30.04.1805

Муж: Свешников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
22.09.1806

Сын: Свешников Иван Николаевич

Отец ребёнка: Свешников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
13.09.1807

Дочь: (Свешникова) Ефросинья Николаевна

Отец ребёнка: Свешников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
?.01.1812

Сын: Свешников Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Свешников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
27.12.1814

Сын: Свешников Василий Николаевич

Отец ребёнка: Свешников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
16.09.1816

Сын: Свешников Иван Николаевич

Отец ребёнка: Свешников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Свешникова) Аграфена Николаевна

Отец ребёнка: Свешников Николай Михайлович

Рождение ребёнка
15.12.1824

Сын: Свешников Стефан Николаевич

Отец ребёнка: Свешников Николай Михайлович

Смерть
07.08.1848

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