Свешникова (Томилова) Евдокия Яковлевна
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Дата рождения1786
Дата смерти07.08.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Бракосочетание
30.04.1805
Рождение ребёнка
22.09.1806
Сын: Свешников Иван Николаевич
Отец ребёнка: Свешников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1807
Дочь: (Свешникова) Ефросинья Николаевна
Отец ребёнка: Свешников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
?.01.1812
Сын: Свешников Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Свешников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
27.12.1814
Сын: Свешников Василий Николаевич
Отец ребёнка: Свешников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
16.09.1816
Сын: Свешников Иван Николаевич
Отец ребёнка: Свешников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Свешникова) Аграфена Николаевна
Отец ребёнка: Свешников Николай Михайлович
Рождение ребёнка
15.12.1824
Сын: Свешников Стефан Николаевич
Отец ребёнка: Свешников Николай Михайлович
Смерть
07.08.1848