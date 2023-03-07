Тронин Яков Филимонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Тронина Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Тронин Константин Яковлев
Мать ребёнка: Тронина Екатерина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1779