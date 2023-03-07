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Тронин Яков Филимонов

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Место рождения

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Тронин Филимон Феофилактов

Мать: Тронина Татьяна Моисеева

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Тронин Терентий Яковлев

Мать ребёнка: Тронина Екатерина Яковлева

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Тронин Константин Яковлев

Мать ребёнка: Тронина Екатерина Яковлева

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тронина Екатерина Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1779
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
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