Юрьева Валентина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Валентина Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Янкин Леонтий

Мать: Янкина Пелагея

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