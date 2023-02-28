- (Кокошкина) Марфа Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- (Кокошкина) Марфа Даниловна

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Место рождения

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокошкин Данила

Мать: не указана

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Кораблина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Алексанрович

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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