- (Кокошкина) Марфа Даниловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокошкин Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Кораблина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Алексанрович
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область