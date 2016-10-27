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Борисов Иван Константинович
Борисов Иван Константинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.2016
Пол
Мужской
Отец
Борисов Константин Иванович
1984 г.р.
Мать
Борисова (Дрогина) Людмила Ивановна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2016
Отец:
Борисов Константин Иванович
Мать:
Борисова Людмила Ивановна
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