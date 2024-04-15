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Чемакин Антон Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Чемакин Филипп Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Чемакин Никифор Антонович

Мать ребёнка: Чемакина Анна Агаповна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ульяна Антоновна

Мать ребёнка: Чемакина Анна Агаповна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Чемакин Осип Антонович

Мать ребёнка: Чемакина Анна Агаповна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Чемакин Кирило Антонович

Мать ребёнка: Чемакина Анна Агаповна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Чемакин Семен Антонович

Мать ребёнка: Чемакина Анна Агаповна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Вера Антоновна

Мать ребёнка: Чемакина Анна Агаповна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Чемакин Поликарп Антонович

Мать ребёнка: Чемакина Анна Агаповна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья Антоновна

Мать ребёнка: Чемакина Анна Агаповна

Место жительства
С 22.12.1854
Лягушье, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 22.12.1854 №10981 отчислены из Яркуля в сей же волости деревню Лягушенскую
Место жительства
До 22.12.1854
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 22.12.1854 отчислен из Яркуля в сей же волости деревню Лягушинскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чемакина Анна Агаповна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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