Авдеева (Крехтунова) Антонида Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Крехтунова) Антонида Кириллова

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Место рождения

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1956

Отец: Крехтунов Кирилл Васильевич

Мать: Крехтунова Екатерина Степанова

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Образование
С ?.09.1963 по ?.06.1973
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Средняя школа
Образование
С 01.09.1971 по 22.05.1973
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Городское профессионально-техническое училище №11. Специальность: Монтажник конструкций, каменщик
Образование
С 1974 по 1976
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Барнаульский учетно-кредитный техникум. Специальность: Денежное обращение и кредит
Бракосочетание
19.01.1979

Муж: Авдеев Александр Тимофеевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.04.1980

Сын: Авдеев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Авдеев Александр Тимофеевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Работа или профессия
С 16.09.1983 по 31.05.1984
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Кузнецкий Металлургический Комбинат. Должность: Няня. Отдел дошкольного учреждения
Рождение ребёнка
08.04.1988

Сын: Авдеев Константин Александрович

Отец ребёнка: Авдеев Александр Тимофеевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Награда
17.06.2011
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Медаль "За веру и добро"
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