Авдеева (Крехтунова) Антонида Кириллова
Место рождения
Дата рождения05.05.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1956
Образование
С ?.09.1963 по ?.06.1973
Средняя школа
Образование
С 01.09.1971 по 22.05.1973
Троицкое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Городское профессионально-техническое училище №11. Специальность: Монтажник конструкций, каменщик
Образование
С 1974 по 1976
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Барнаульский учетно-кредитный техникум. Специальность: Денежное обращение и кредит
Бракосочетание
19.01.1979
Рождение ребёнка
24.04.1980
Сын: Авдеев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Авдеев Александр Тимофеевич
Работа или профессия
С 16.09.1983 по 31.05.1984
Кузнецкий Металлургический Комбинат. Должность: Няня. Отдел дошкольного учреждения
Рождение ребёнка
08.04.1988
Сын: Авдеев Константин Александрович
Отец ребёнка: Авдеев Александр Тимофеевич
Награда
17.06.2011
Медаль "За веру и добро"