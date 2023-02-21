Лихачёва (Сергеева) Евфросиния Моисеевна
Место рождения(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рожденияМежду 1844 и 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
13.11.1864
Муж: не указан
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
20.04.1866
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: не указан
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно