Лихачёва (Сергеева) Евфросиния Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва (Сергеева) Евфросиния Моисеевна

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Место рождения

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

Между 1844 и 1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
13.11.1864

Муж: не указан

Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
20.04.1866

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: не указан

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
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