Феврония / Хевронья Епифанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония / Хевронья Епифанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Между 1794 и 1799 г.р.
1807 г.р.

Добавил:

МС
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Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисей Савельев

Рождение ребёнка
Между 1794 и 1799

Сын: Николай Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Савельев

Рождение ребёнка
26.05.1807 ст.

Сын: Карп Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Савельев

Смерть
Неизвестно

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