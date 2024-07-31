Феврония / Хевронья Епифанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисей Савельев
Рождение ребёнка
Между 1794 и 1799
Сын: Николай Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Савельев
Рождение ребёнка
26.05.1807 ст.
Сын: Карп Елисеев
Отец ребёнка: Елисей Савельев
Смерть
Неизвестно