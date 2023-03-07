Бушуев Егор (Георгий) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Егор (Георгий) Федоров

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Место рождения

Шаркунова

Дата рождения

Между 1896 и 1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1896 и 1897 ст.

Отец: Бушуев Фёдор Василиев

Мать: Бушуева Серафима Емелианова

Место жительства
09.02.1914 ст.
упоминается: восприемник при рождении Бушуева Никифора Василиева ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 135 стр. АП 10
Бракосочетание
02.02.1918

Жена: Бушуева Евдокия Николаевна

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 139 стр. АП 66
Рождение ребёнка
05.12.1918

Дочь: Анна Георгиева

Мать ребёнка: Бушуева Евдокия Иванова

https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121209#51
Рождение ребёнка
21.01.1923

Дочь: Нина Егоровна

Мать ребёнка: Бушуева Евдокия Николаевна

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 4 стр. АП 3
Место жительства
1923
Подворные списки плательщиков денежной заменой трудгужналога https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36224#68
Рождение ребёнка
16.04.1925

Дочь: Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Бушуева Евдокия Николаевна

мать указана как Иванова ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 6 стр. АП 13
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно
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