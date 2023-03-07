Бушуев Егор (Георгий) Федоров
Место рождения
Дата рожденияМежду 1896 и 1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1896 и 1897 ст.
Отец: Бушуев Фёдор Василиев
Место жительства
09.02.1914 ст.
упоминается: восприемник при рождении Бушуева Никифора Василиева ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 135 стр. АП 10
Бракосочетание
02.02.1918
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 139 стр. АП 66
Рождение ребёнка
05.12.1918
Дочь: Анна Георгиева
Мать ребёнка: Бушуева Евдокия Иванова
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121209#51
Рождение ребёнка
21.01.1923
Дочь: Нина Егоровна
Мать ребёнка: Бушуева Евдокия Николаевна
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 4 стр. АП 3
Место жительства
1923
Подворные списки плательщиков денежной заменой трудгужналога https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36224#68
Рождение ребёнка
16.04.1925
Дочь: Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Бушуева Евдокия Николаевна
мать указана как Иванова ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 6 стр. АП 13
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушуева Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно