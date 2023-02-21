Грезова (Парфёнова) Валентина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1979
Отец: Грезов Юрий Васильевич
Мать: Галина Васильевна
Рождение ребёнка
16.03.1999
Сын: Парфёнов Данила Евгеньевич
Отец ребёнка: Парфёнов Евгений Валерьевич
Рождение ребёнка
28.11.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парфёнов Евгений Валерьевич