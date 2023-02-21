Грезова (Парфёнова) Валентина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грезова (Парфёнова) Валентина Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1979

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1940 г.р.

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1979

Отец: Грезов Юрий Васильевич

Мать: Галина Васильевна

Рождение ребёнка
16.03.1999

Сын: Парфёнов Данила Евгеньевич

Отец ребёнка: Парфёнов Евгений Валерьевич

Рождение ребёнка
28.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфёнов Евгений Валерьевич

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