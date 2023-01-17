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Потяркина Юлия
Потяркина Юлия
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Место рождения
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
Дата рождения
1987
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Потяркина Анна Апполоновна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987
Отец: не указан
Мать:
Потяркина Анна Апполоновна
Архангельск
, город Архангельск, Архангельская область
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