Потяркина Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотяркина Юлия

Потяркина Юлия

avatar

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987

Отец: не указан

Мать: Потяркина Анна Апполоновна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close