Акимов Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Александр Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1948

Дочь: Ермакова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Акимова Раиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белолипецкая Наталья Александровна

Мать ребёнка: Акимова Раиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акимова Лариса

Мать ребёнка: Акимова Раиса Александровна

Смерть
Неизвестно
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