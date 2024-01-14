Акимов Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.03.1948
Дочь: Ермакова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Акимова Раиса Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белолипецкая Наталья Александровна
Мать ребёнка: Акимова Раиса Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акимова Лариса
Мать ребёнка: Акимова Раиса Александровна
Смерть
Неизвестно