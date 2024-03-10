Олимпиада
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиМежду 1829 и 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
После 1795 ст.
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Ефимья Корнеева
Отец ребёнка: Корнила Борисов
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Иван Корнилов
Отец ребёнка: Корнила Борисов
В РС 1834 сын дворового человека
Рождение ребёнка
20.03.1827 ст.
Сын: Гаврила Корнилов
Отец ребёнка: Корнила Борисов
Рождение ребёнка
01.03.1829 ст.
Дочь: Авдотья Корнилова
Отец ребёнка: Корнила Борисов
В РС 1834 дочь дворового чеовека
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнила Борисов
Смерть
Между 1829 и 1834 ст.