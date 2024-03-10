Олимпиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлимпиада

Олимпиада

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

Между 1829 и 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Ефимья Корнеева

Отец ребёнка: Корнила Борисов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Иван Корнилов

Отец ребёнка: Корнила Борисов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
В РС 1834 сын дворового человека
Рождение ребёнка
20.03.1827 ст.

Сын: Гаврила Корнилов

Отец ребёнка: Корнила Борисов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.03.1829 ст.

Дочь: Авдотья Корнилова

Отец ребёнка: Корнила Борисов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
В РС 1834 дочь дворового чеовека
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнила Борисов

Смерть
Между 1829 и 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close