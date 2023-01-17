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Никитин Тимофей Ананьевич

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.01.1905 ст.

Дата смерти

03.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1905 ст.

Отец: Лавренов Ананий Никитич

Мать: Лавренова Евдокия Захарьевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Данные из метрической книги на 1905 г. Национальный архив Республики Башкортостан i 294
Крещение
22.01.1905 ст.
Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники из деревни Слутка: запасной рядовой Алексей Сазонович Егоров и крестьянская жена Параскева Никитична Лавренова
Бракосочетание
Около 1923

Жена: Никитина Екатерина Григорьевна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.07.1924

Дочь: Родионова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Никитина Екатерина Григорьевна

хутор Лавренов Родниковский сельсовет Петровской волости Уфимского кантона
Рождение ребёнка
07.01.1928

Дочь: Смирнова Вера Тимофеевна

Мать ребёнка: Никитина Екатерина Григорьевна

хутор Лавренов Родниковский сельсовет Петровской волости Уфимского кантона
Рождение ребёнка
19.01.1930

Дочь: Кабанова Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Никитина Екатерина Григорьевна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.12.1937

Сын: Никитин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Никитина Екатерина Григорьевна

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Призыв на военную службу
16.07.1941
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.09.1971
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Похоронен на Сергиевском кладбище г.Уфы, квартал 32
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