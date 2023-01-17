Никитин Тимофей Ананьевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1905 ст.
Дата смерти03.09.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1905 ст.
Данные из метрической книги на 1905 г. Национальный архив Республики Башкортостан i 294
Крещение
22.01.1905 ст.
Восприемники из деревни Слутка: запасной рядовой Алексей Сазонович Егоров и крестьянская жена Параскева Никитична Лавренова
Бракосочетание
Около 1923
Рождение ребёнка
24.07.1924
Дочь: Родионова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Никитина Екатерина Григорьевна
хутор Лавренов Родниковский сельсовет Петровской волости Уфимского кантона
Рождение ребёнка
07.01.1928
Дочь: Смирнова Вера Тимофеевна
Мать ребёнка: Никитина Екатерина Григорьевна
хутор Лавренов Родниковский сельсовет Петровской волости Уфимского кантона
Рождение ребёнка
19.01.1930
Дочь: Кабанова Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Никитина Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
29.12.1937
Сын: Никитин Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Никитина Екатерина Григорьевна
Призыв на военную службу
16.07.1941
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
03.09.1971
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Похоронен на Сергиевском кладбище г.Уфы, квартал 32