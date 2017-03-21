Шлемен Дмитрий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлемен Дмитрий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.2017

Пол

Мужской

Отец

1980 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.2017

Отец: Шлемен Максим Петрович

Мать: Шлемена Наталья Владимировна

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