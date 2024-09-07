Пешков Кирил Антонович
Место рождения
Дата рождения02.02.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1851
Отец: Пешков Антон Самойлович
Мать: Пешкова Марья Стефановна
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Место жительства
1858
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Смерть
Неизвестно