Шмакова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Шмакова Феодосия Емельяновна
Отец ребёнка: Шмаков Емельян Анисимович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Шмакова Феклинья Емельяновна
Отец ребёнка: Шмаков Емельян Анисимович
Рождение ребёнка
22.08.1907
Дочь: Шмакова Ульяна Емельяновна
Отец ребёнка: Шмаков Емельян Анисимович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шмаков Алексей Емельянович
Отец ребёнка: Шмаков Емельян Анисимович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Шмакова Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Шмаков Емельян Анисимович
Смерть
Неизвестно