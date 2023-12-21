Шмакова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Шмакова Феодосия Емельяновна

Отец ребёнка: Шмаков Емельян Анисимович

Верхопруды, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шмакова Феклинья Емельяновна

Отец ребёнка: Шмаков Емельян Анисимович

Верхопруды, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.08.1907

Дочь: Шмакова Ульяна Емельяновна

Отец ребёнка: Шмаков Емельян Анисимович

Верхопруды, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шмаков Алексей Емельянович

Отец ребёнка: Шмаков Емельян Анисимович

Верхопруды, Даровской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Шмакова Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Шмаков Емельян Анисимович

Верхопруды, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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