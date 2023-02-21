Сапрыкин Леонид Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкин Леонид Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапрыкин Алексей Петрович

Мать: Сапрыкина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
04.04.1966

Дочь: Оглоблина Лариса Леонидовна

Мать ребёнка: Сапрыкина Вера Алексеевна

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
29.08.1969

Дочь: Сапрыкина Надежда Леонидовна

Мать ребёнка: Сапрыкина Вера Алексеевна

Теляжье, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.04.?

Дочь: Смирнова Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Сапрыкина Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Сапрыкина Вера Алексеевна

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