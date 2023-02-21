Сапрыкин Леонид Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1966
Дочь: Оглоблина Лариса Леонидовна
Мать ребёнка: Сапрыкина Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
29.08.1969
Дочь: Сапрыкина Надежда Леонидовна
Мать ребёнка: Сапрыкина Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
08.04.?
Дочь: Смирнова Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Сапрыкина Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапрыкин Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Сапрыкина Вера Алексеевна