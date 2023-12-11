Леонтьев Алексей Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1960
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1960
Отец: Леонтьев Марк
Мать: Леонтьева Александра
Рождение ребёнка
19.03.1984
Сын: Леонтьев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Леонтьева Вита Игоревна
Рождение ребёнка
17.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Леонтьева Вита Игоревна
Киев, Киевский уезд