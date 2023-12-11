Леонтьев Алексей Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонтьев Алексей Маркович

Леонтьев Алексей Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1960

Отец: Леонтьев Марк

Мать: Леонтьева Александра

Рождение ребёнка
19.03.1984

Сын: Леонтьев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Леонтьева Вита Игоревна

Рождение ребёнка
17.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонтьева Вита Игоревна

Киев, Киевский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close