Черныш Валерий Николаевич 02.06.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черныш Валерий Николаевич

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Место рождения

Терпенье

Дата рождения

02.06.1966

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1966

Отец: Черныш Николай Григорьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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