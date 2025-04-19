Черныш Валерий Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1966
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1966
Отец: Черныш Николай Григорьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности