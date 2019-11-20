Свешникова Вероника Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова Вероника Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1936

Дата смерти

20.11.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
20.11.2019
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