Рот Владимир Карлович
Место рождения
Дата рождения05.10.1848
Дата смерти06.01.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1874
Жена: Рот Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1876
Дочь: Иванова Софья Владимировна
Мать ребёнка: Рот Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Neurologist
Смерть
06.01.1916