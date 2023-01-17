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Рот Владимир Карлович

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

05.10.1848

Дата смерти

06.01.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
1874

Жена: Рот Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1876

Дочь: Иванова Софья Владимировна

Мать ребёнка: Рот Екатерина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Neurologist
Смерть
06.01.1916
Москва, город федерального значения Москва
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