Солодовников (Федулеев) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников (Федулеев) Мария Павловна

Солодовников (Федулеев) Мария Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1937

Дата смерти

26.10.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
26.10.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close