Солодовников (Федулеев) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1937
Дата смерти26.10.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
26.10.2005