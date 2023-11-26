Пучинкин Исай Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Пученкин Спиридон Тимофеев
Мать: Пученкина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1834
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 80 поз 8-й рев-185
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Пучинкина Агафья Васильевна
Место жительства
1858
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 148 поз 10 рев-203, поз 9 рев - 215
Смерть
Неизвестно