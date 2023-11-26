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Пучинкин Исай Спиридонов

Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Пученкин Спиридон Тимофеев

Мать: Пученкина Авдотья

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучинкина Агафья Васильевна

Место жительства
1834
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.1413 лист 80 поз 8-й рев-185
Рождение ребёнка
1856

Сын: Пучинкин Тимофей Исаев

Мать ребёнка: Пучинкина Агафья Васильевна

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1858
Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.12 оп.1 д.2052 лист 148 поз 10 рев-203, поз 9 рев - 215
Смерть
Неизвестно

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