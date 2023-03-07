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Смирнов Василий Серапионович

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Место рождения

Назарово малое, Братковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Назарово малое, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
04.11.1913 ст.

Дочь: Смирнова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна

Назарово малое, Братковская волость, Вологодский уезд
Крещена в Димитриевской Озерковской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
22.01.1915 ст.

Дочь: Смирнова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Смирнова Анна Федоровна

Назарово малое, Братковская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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