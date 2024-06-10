Бродский Леонид Исаевич/Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 28.02.1856 ст.
Дата смертиОколо 25.01.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.02.1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1887
Сын: Бродский Александр Леонидович
Мать ребёнка: Бродская Екатерина (Хижникова) Харитоновна
Рождение ребёнка
17.10.1889
Сын: Николай Леонидович
Мать ребёнка: Бродская Екатерина (Хижникова) Харитоновна
Смерть
Около 25.01.1916 ст.