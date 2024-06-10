Бродский Леонид Исаевич/Исаакович Около 28.02.1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бродский Леонид Исаевич/Исаакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 28.02.1856 ст.

Дата смерти

Около 25.01.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Место
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Рождение
Около 28.02.1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1887

Сын: Бродский Александр Леонидович

Мать ребёнка: Бродская Екатерина (Хижникова) Харитоновна

Рождение ребёнка
17.10.1889

Сын: Николай Леонидович

Мать ребёнка: Бродская Екатерина (Хижникова) Харитоновна

Смерть
Около 25.01.1916 ст.

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