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Лихачёв Егор Потапович

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1815 и 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1816

Отец: Лихачёв Потап Дмитриевич

Мать: Лихачёва Первая жена

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840

Дочь: Матрона Егоровна

Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Лазаревна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845

Дочь: Феврония Егоровна

Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Лазаревна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846

Сын: Лихачёв Кирилл Егорович

Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Лазаревна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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