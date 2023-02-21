Лихачёв Егор Потапович
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1815 и 1816
ПолМужской
Отец
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1816
Отец: Лихачёв Потап Дмитриевич
Мать: Лихачёва Первая жена
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840
Дочь: Матрона Егоровна
Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Лазаревна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1844 и 1845
Дочь: Феврония Егоровна
Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Лазаревна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1846
Мать ребёнка: Лихачёва Матрона Лазаревна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно