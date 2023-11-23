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Майер Артемий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1905

Дата смерти

20.09.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
профессор математик
Бракосочетание
1926

Жена: Майер (Морошкина) Нина Федоровна

Супруг(-а): Нина Федоровна Майер (Морошкина)
Рождение ребёнка
1927

Сын: Майер Александр Артемьевич

Мать ребёнка: Майер (Морошкина) Нина Федоровна

Рождение ребёнка
09.01.1932

Сын: Майер Николай Артемьевич

Мать ребёнка: Майер (Морошкина) Нина Федоровна

Развод
1948

Жена: Майер (Морошкина) Нина Федоровна

Супруг(-а): Нина Федоровна Майер (Морошкина)
Смерть
20.09.1951

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