Майер Артемий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1905
Дата смерти20.09.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
профессор математик
Бракосочетание
1926
Супруг(-а): Нина Федоровна Майер (Морошкина)
Рождение ребёнка
1927
Сын: Майер Александр Артемьевич
Мать ребёнка: Майер (Морошкина) Нина Федоровна
Рождение ребёнка
09.01.1932
Мать ребёнка: Майер (Морошкина) Нина Федоровна
Развод
1948
Супруг(-а): Нина Федоровна Майер (Морошкина)
Смерть
20.09.1951