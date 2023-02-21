Лосев Филип Естефеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосев Филип Естефеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

1682 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Лосев Естефей Фёдорович

Мать: не указана

Смерть
После 1721
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