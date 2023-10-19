Зотов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиДо 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Зотов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Зотова Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зотова Анастасия Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1941