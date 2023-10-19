Зотов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотов Василий

Зотов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

До 1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Зотов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Зотова Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Анастасия Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1941
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