Гилев Александр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилев Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гилев Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилева) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гилева) Галина Александровна

Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Анастасия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно

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