Гилев Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гилев Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилева) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гилева) Галина Александровна
Мать ребёнка: Корюкова (Корюкова) Анастасия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно