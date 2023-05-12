Степанова Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Варвара Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1908

Дата смерти

16.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1933

Дочь: Герасимова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Степанов Григорий

Казинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1940

Дочь: Степанова Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Степанов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Степанов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Григорий

Смерть
16.08.1988
Батыково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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