Степанова Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1908
Дата смерти16.08.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.07.1933
Дочь: Герасимова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Степанов Григорий
Казинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.08.1940
Дочь: Степанова Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Степанов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Степанов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов Григорий
Смерть
16.08.1988
Батыково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область