Чудаев Петр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудаев Петр Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордвин
Рождение ребёнка
16.10.1964

Дочь: Глазова Галина Петровна

Мать ребёнка: Чудаева Мария Егоровна

Москва, город федерального значения Москва
Мордовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чудаева Мария Егоровна

Смерть
Неизвестно
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