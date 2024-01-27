Янина Василиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янина Василиса Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1907

Дата смерти

28.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Янин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Янин Михаил Григорьевич

Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.12.1930

Сын: Янин Борис Михайлович

Отец ребёнка: Янин Михаил Григорьевич

Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.03.1935

Дочь: Подлиповская Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Янин Михаил Григорьевич

Ртищево, Ртищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янин Михаил Григорьевич

Смерть
28.06.1977
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