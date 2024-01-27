Янина Василиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1907
Дата смерти28.06.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Янин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
12.12.1930
Отец ребёнка: Янин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
30.03.1935
Дочь: Подлиповская Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Янин Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1977