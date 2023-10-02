Щербакова Афанасия Мартиреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Щербаков Меркурий Прохорович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Щербакова Анна Меркурьевна
Отец ребёнка: Щербаков Меркурий Прохорович
Рождение ребёнка
04.05.1896
Сын: Щербаков Николай Меркурьевич
Отец ребёнка: Щербаков Меркурий Прохорович
Рождение ребёнка
02.09.1898
Сын: Щербаков Иван н/з р.
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Щербакова Вера Меркурьевна
Отец ребёнка: Щербаков Меркурий Прохорович
Рождение ребёнка
12.10.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно