Щербакова Афанасия Мартиреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Афанасия Мартиреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Щербаков Петр Мекурьевич

Отец ребёнка: Щербаков Меркурий Прохорович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Щербакова Анна Меркурьевна

Отец ребёнка: Щербаков Меркурий Прохорович

Рождение ребёнка
04.05.1896

Сын: Щербаков Николай Меркурьевич

Отец ребёнка: Щербаков Меркурий Прохорович

Рождение ребёнка
02.09.1898

Сын: Щербаков Иван н/з р.

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Щербакова Вера Меркурьевна

Отец ребёнка: Щербаков Меркурий Прохорович

Рождение ребёнка
12.10.1899

Сын: Щербаков Николай н/з р.

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотинов Тимофей Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Меркурий Прохорович

Смерть
Неизвестно
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