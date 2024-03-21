Морозов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Морозова) Альбина Юрьевна

Мать ребёнка: Морозова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Морозова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомова Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Морозова Татьяна

Рождение ребёнка
28.01.1980

Дочь: Поднебесова (Морозова) Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Морозова Татьяна

Смерть
Неизвестно

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