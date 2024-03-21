Морозов Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Морозова) Альбина Юрьевна
Мать ребёнка: Морозова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Морозова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Морозова Татьяна
Рождение ребёнка
28.01.1980
Дочь: Поднебесова (Морозова) Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Морозова Татьяна
Смерть
Неизвестно