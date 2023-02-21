Лесонен Никита Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесонен Никита Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казанцева Наталья Никитична

Мать ребёнка: Сырохватова Татьяна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесонен Владимир Никитович

Мать ребёнка: Сырохватова Татьяна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лесонен Николай Никитович

Мать ребёнка: Сырохватова Татьяна Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сырохватова Татьяна Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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