Харичева (Васеничева) Асенефа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харичева (Васеничева) Асенефа Ивановна

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Место рождения

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Васеничев Иван Андреевич

Мать: Васеничева Людмила Федоровна

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
16.01.1911 ст.

Муж: Харичев Павел Степанович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.11.1911 ст.

Дочь: Харичева Нина Павловна

Отец ребёнка: Харичев Павел Степанович

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1913 ст.

Сын: Харичев Василий Павлович

Отец ребёнка: Харичев Павел Степанович

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1916 ст.

Сын: Харичев Александр Павлович

Отец ребёнка: Харичев Павел Степанович

Прибытково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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