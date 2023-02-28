Харичева (Васеничева) Асенефа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
16.01.1911 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.11.1911 ст.
Дочь: Харичева Нина Павловна
Отец ребёнка: Харичев Павел Степанович
Рождение ребёнка
25.12.1913 ст.
Отец ребёнка: Харичев Павел Степанович
Рождение ребёнка
01.06.1916 ст.
Сын: Харичев Александр Павлович
Отец ребёнка: Харичев Павел Степанович
Смерть
Неизвестно