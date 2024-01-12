Дмитриева Раиса
Место рожденияТамбовская обл., Моршанский р-н, дер. Михайловка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Юрий
гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Юрий
гор. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитриев Юрий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва