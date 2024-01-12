Дмитриева Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Раиса

Место рождения

Тамбовская обл., Моршанский р-н, дер. Михайловка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская обл., Моршанский р-н, дер. Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Юрий

гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Юрий

гор. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Юрий

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва
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