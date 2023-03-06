Канабеева Агафья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Юдина Парасковия Антоновна
Отец ребёнка: Канабеев Антон Тимофевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Канабеев Антон Тимофевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Канабеев Евстигнй Антонович
Отец ребёнка: Канабеев Антон Тимофевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Канабеев Антон Тимофевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно