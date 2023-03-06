Канабеева Агафья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанабеева Агафья Сергеевна

Канабеева Агафья Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Юдина Парасковия Антоновна

Отец ребёнка: Канабеев Антон Тимофевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Канабеев Аким Антонович

Отец ребёнка: Канабеев Антон Тимофевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Канабеев Евстигнй Антонович

Отец ребёнка: Канабеев Антон Тимофевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агафья Антоновна

Отец ребёнка: Канабеев Антон Тимофевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канабеев Антон Тимофевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close