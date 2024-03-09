Степанов Михаил Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Михаил Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1903

Дата смерти

28.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова (Воробьева) Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
03.12.1929

Дочь: Степанова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Степанова (Воробьева) Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
04.07.1937

Дочь: Степанова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Степанова (Воробьева) Антонина Николаевна

Смерть
28.11.1990

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