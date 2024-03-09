Степанов Михаил Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1903
Дата смерти28.11.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1929
Дочь: Степанова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Степанова (Воробьева) Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
04.07.1937
Дочь: Степанова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Степанова (Воробьева) Антонина Николаевна
Смерть
28.11.1990