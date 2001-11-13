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Ментова Софья Александровна

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

13.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.2001

Отец: Ментов Александр Анатольевич

Мать: Поликарпова Марина Александровна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
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