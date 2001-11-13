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Ментова Софья Александровна
Ментова Софья Александровна
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Место рождения
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
Дата рождения
13.11.2001
Пол
Женский
Отец
Ментов Александр Анатольевич
1977 г.р.
Мать
Поликарпова Марина Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.2001
Отец:
Ментов Александр Анатольевич
Мать:
Поликарпова Марина Александровна
Саратов
, город Саратов, Саратовская область
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