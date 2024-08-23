Рыбин Стефан Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбин Стефан Егорович

Место рождения

Кишевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1940

Пол

Мужской

Отец

До 1880 г.р.

Мать

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбин Егор Андреевич

Мать: Рыбина Прасковья Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Вороново, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
?.01.1932

Сын: Рыбин Василий Стефанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1940

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