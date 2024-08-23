Рыбин Стефан Егорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1940
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Вороново, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
?.01.1932
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1940