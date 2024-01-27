Федорова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Елена

Место рождения

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Federoff Иван Данилович

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Федоров Federoff Иван Данилович

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно
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