Алексеева (Алексеева) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Алексеева) Авдотья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Дочь: Матрена Матвеевна

Отец ребёнка: Алексеев Матвей Иванович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1838

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Алексеев Матвей Иванович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1842

Дочь: Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Алексеев Матвей Иванович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.02.1844

Сын: Алексеев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Алексеев Матвей Иванович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1855

Дочь: Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Алексеев Матвей Иванович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
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