Алексеева (Алексеева) Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Дочь: Матрена Матвеевна
Отец ребёнка: Алексеев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1838
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Алексеев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1842
Дочь: Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Алексеев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1844
Отец ребёнка: Алексеев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1855
Дочь: Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Алексеев Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно