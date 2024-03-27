Насырова (Мухаметжанов) Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насырова (Мухаметжанова) Файзя
Отец ребёнка: Насыров Мухаметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров-Мухаметжанов Мансур
Отец ребёнка: Насыров Мухаметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров-Мухаметжанов Умяр
Отец ребёнка: Насыров Мухаметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров Хусяин
Отец ребёнка: Насыров Мухаметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров Хасян
Отец ребёнка: Насыров Мухаметжан
Рождение ребёнка
28.05.1892
Сын: Мухаметжанов Махмут
Отец ребёнка: Насыров Мухаметжан
Смерть
Неизвестно