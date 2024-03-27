Насырова (Мухаметжанов) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насырова (Мухаметжанов) Фатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насырова (Мухаметжанова) Файзя

Отец ребёнка: Насыров Мухаметжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров-Мухаметжанов Мансур

Отец ребёнка: Насыров Мухаметжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров-Мухаметжанов Умяр

Отец ребёнка: Насыров Мухаметжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Хусяин

Отец ребёнка: Насыров Мухаметжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Хасян

Отец ребёнка: Насыров Мухаметжан

Рождение ребёнка
28.05.1892

Сын: Мухаметжанов Махмут

Отец ребёнка: Насыров Мухаметжан

Смерть
Неизвестно

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